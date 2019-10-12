Elektronik atıklarınız eğitime dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile süren proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor. Buradan elde edilen hurda değeri ise TEGV’e gidiyor.

Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.