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12.10.2019 - 07:50 |

Elektronik atıklarınız eğitime dönüşüyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), “Atma Bağışla Kampanyası” ile elektronik atıklar, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor. Proje kapsamında “elektronik atıklar eğitime dönüşüyor, TEGV’li çocuklar geleceğe umutla bakıyor.

Elektronik atıklarınız eğitime dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile süren proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor. Buradan elde edilen hurda değeri ise TEGV’e gidiyor.

Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardıİstanbul Fatih’te dışarıyı izlediği sırada pencere demirine kafası sıkışan küçük kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Korkudan ağlayan çocuğu ailesi sakinleştirdi.
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