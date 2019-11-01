Elifcan Ongurlar kimdir, kaç yaşında? Elifcan Ongurlar biyografisi

Elifcan Ongurlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Elifcan Ongurlar ilk dizi deneyimini Kanal D ekranında yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde hayat verdiği Seher karakteri ile adım atmıştır. Dizide İlker Kaleli, Nazan Kesal gibi usta isimler ile rol alan Elifcan Ongurlar bu dizinin ardından birçok dizide rol almaya devam etmiştir. Son olarak Sevgili Geçmiş adlı dizide Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurların kariyeri hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

ELİFCAN ONGURLAR KİMDİR?

Elifcan Ongurlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen ve burada Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Elifcan Ongurlar, ekranların dikkat çeken başarılı ve güzel oyuncularından biri olmayı başarmıştır.

Elifcan Ongurlar 2012 yılında rol aldığı “Ateşin Düştüğü Yer" filminde canlandırdığı “Ayşe” karakteri ile büyük beğeni toplamıştır.

Ongurlar, ekranlarda ilk olarak İlker Kaleli ve Nazan Kesal gibi önemli isimlerle birlikte rol aldığı “Kayıp Şehir" adlı dizide canlandırdığı “Seher" karakteri ile dikkat çekmiştir. Ongurlar ardından “Kara Ekmek"de “Mine” karakterine hayat vermiştir. Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Elifcan Ongurlar “Kiralık Aşk” dizisinde “Fikret Galo” rolünü canlandırmıştır.

Kanal D’de yayınlanan “Kızlarım İçin” dizisinde Fikret Kuşkan ve Tuvana Türkay ile birlikte rol alan Elifcan Ongurlar dizide “Sumru” karakterini hayat vermiştir. Son olarak Star TV ekranında yayınlanan Sevgili Geçmiş adlı dizide Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.