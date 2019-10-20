Elimi Bırakma 51. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Azra için...

ELİMİ BIRAKMA 50. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Tüm gerçekleri öğrenen Feride, kendisine bu denli büyük bir oyun oynanmasını kabul edemez ve konağı terk eder… Feride’nin gidişi ve yaklaşan boşanma davası Azra ve Cenk’i iyice çıkmaza sokar.

Her şeyin ortaya çıkması Serap’ın mirasla ilgili endişesini de arttırır… Serap farklı bir yol ararken Cenk’in son anda yaptığı hamle dengeleri tümden değiştirecektir…

Kazanın verdiği vicdan azabıyla mücadele etmekte zorlanan Damla’nın babasıyla da arası iyice gerilir. Ne yapacağını düşünürken öğreneceği yeni bir bilgi işleri daha da karmaşık hale getirir… Sumru ise tüm bu olanları kendi lehine çevirmenin yollarını arar…



ELİMİ BIRAKMA 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Elimi Bırakma 51. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...