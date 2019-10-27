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HaberlerGündemElimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Azra için...
27.10.2019 - 22:50 |

Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Azra için...

TRT 1'in 3. sezonuyla da oldukça heyecanlı geçen dizisi Elimi Bırakma, 51. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Azra ve Cenk'in barışıp Azra'nın evliliklerine bir şans daha vermesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı?

Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Azra için...

ELİMİ BIRAKMA 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir… Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur… Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır…

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar…

Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir….

ELİMİ BIRAKMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Polis memuru not bırakıp intihar ettiKütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde oğluma iyi bakın diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
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