Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı? Cenk, Azra için...

ELİMİ BIRAKMA 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir… Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur… Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır…

Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar…

Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir….



ELİMİ BIRAKMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Elimi Bırakma 52. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...