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12.11.2019 - 22:00 |

Elimi Bırakma 53. son bölümde Cenk'ten flaş hamle! 54. yeni fragmanı...

TRT 1'in 3. sezonuyla da oldukça heyecanlı geçen dizisi Elimi Bırakma, 53. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Arda ve Damla’nın evliliği sonrası iki ailenin karşı karşıya gelmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Elimi Bırakma 54. yeni bölümü fragmanı yayınlandı mı?

Elimi Bırakma 53. son bölümde Cenk'ten flaş hamle! 54. yeni fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda’ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.

Feride ve Azra önce Barış’la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış’a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk’in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.

Azra ailesini korumak için Sumru’yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru’nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru’nun işine yarar, ne de Azra’ya zarar verebilir.


ELİMİ BIRAKMA 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 54. yeni bölümü fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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