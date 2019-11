Elimi Bırakma 55. son bölümde Cenk'e büyük sürpriz! Elimi Bırakma 56. yeni bölüm fragmanı...

ELİMİ BIRAKMA 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cenk ve Azra aldıkları mutlu haberle sevinçten her şeyi unuturlar. Azra bu sefer gerçekten hamiledir. Barış ile Cenk’ in arasındaki kavga ise Cenk’in açtığı davayı kaybetmesiyle farklı bir boyuta taşınır. Artık bu kavga Çelenler in ve Yamanlar’ın iş hayatına da sıçramıştır ve Cenk ağır bir yükün altına girmiştir. Baba olacağını da bilerek çok daha sorumlu hareket eden Cenk, ailesini üzebilecek herhangi bir soruna izin vermemekte kararlıdır. Fakat tüm bunlara rağmen beklenmedik bir şey gerçekleşir, Cenk’in bu defaki sınavı diğer her şeyden daha ağır olacaktır…



ELİMİ BIRAKMA 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI