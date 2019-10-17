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17.10.2019 - 17:19 | | DHA

Emekli deniz subayı intihar etti

Kadıköy'de emekli deniz subayı beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emekli deniz subayı intihar etti

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak üzerinde bulunan 13 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Binaya 3 ay önce eşi ve oğluyla birlikte taşındığı öğrenilen emekli deniz subayı Coşkun Özcan(71), beylik tabancasıyla intihar etti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun Özcan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Mehmetçik adım adım terörü temizliyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak, terörü adım adım temizliyor.
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