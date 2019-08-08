Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden 12,5 milyon emekliye sevindiren haber geldi. 2018 yılında uygulamaya konulan emekliye yılda iki kez ödenecek olan bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak eden milyonlarca emekliden SSK emeklisi olanlarıbn hesaplarına bugün ikramiyeler yatırılacak. Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri ise yarın hesaplarında olacak

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek.

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor.

Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak.