31.10.2019 - 09:28 |
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak edilenler | EYT çıkıyor mu?
Emeklilikte Yaşa Takılanların merakla araştırdığı EYT yasası hakkında yaşanan her gelişme büyük ilgi görüyor. Binlerce vatandaş, prim gününü doldurup yaş şartını beklemek zorunda. EYT yasası çıkarsa bu durum kalkacak ve prim günü dolan vatandaşlar emekli olacak. Peki EYT yasası çıkıyor mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yanıtı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın EYT sorusuna net yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet ederken, burada bulunan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı'na seslendi ve 'EYT çıkacak mı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın bu sorusunu yanıtsız bırakmadı ve net bir cevap verdi. İşte EYT hakkında merak edilen o cevap...
CUMHURBAŞKANI, EYT SORUSUNU CEVAPLADI
"Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.
Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.
Felaket! Bursa'da binlercesi bulundu... Halk tedirgin!Bir bölümü Bursa sınırlarından geçen Susurluk çayında yaşanan toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Yetkilerin bir an önce tedbir almasını isteyen vatandaşlar, her yıl ekim ayında balık ölümlerinin meydana geldiğine dikkat çekti.