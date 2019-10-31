Emeklilikte Yaşa Takılanlar için merak edilenler | EYT çıkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın EYT sorusuna net yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet ederken, burada bulunan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı'na seslendi ve 'EYT çıkacak mı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın bu sorusunu yanıtsız bırakmadı ve net bir cevap verdi. İşte EYT hakkında merak edilen o cevap...

CUMHURBAŞKANI, EYT SORUSUNU CEVAPLADI

"Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.