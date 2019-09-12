Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) için son dakika gelişmesi neler? EYT çıkacak mı?

Vatandaşlar EYT gelişmelerini yakından takip ediyor. Son zamanlarda büyük merak konusu olan EYT haberlerine bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanları ilgilendiren bir talimat verdi. İşte EYT son dakika gelişmesi...

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ

Milliyet yazarı Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi:

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr Vedat Bilgin şunları söyledi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok.

EYT NEDİR?

EYT nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanların yakından ilgilendiği EYT haberlerinin detayları merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar nasıl bir sorun yaşıyor? Emeklilkte Yaşa Takılanlar, emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabilme yaşını bekleme durumudur.