Son dakika: Emine Bulut cinayeti davası başladı!

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. (43) ile maktul Emine Bulut'un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

SANIK SUSMA HAKKINI KULLANDI



Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Emine Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşleri Mikail Bulut ve Bekir Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel, katıldı. Barolar ve kadın dernekleri dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.



SANIK AVUKATI: ÖLMEDEN ÖNCE KARAKOLA SIĞINDI



Sanık Fedai Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, cinayetten 2 saat önce Emine Bulut'un kızı ile birlikte karakola sığındığını ileri sürdü. Avukat Aytaç, bütün kadınların acısını paylaştıklarını ifade ederek şöyle dedi:



"Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Dosya kadın cinayeti değil, kasten adam öldürmek olarak geçiyor. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut, ölmeden 2 saat önce kızı ile birlikte yarım saat kadar karakola sığınmıştır; ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı. Güvenlik görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğu dinlemeden önce psikologla sorularınızı istişare etmek istiyoruz. Emine Bulut’un mahrem bilgileri var. Hayatta olmasa bile mahremiyeti gözetilmelidir. Ayrıca cinayet görüntülerini izlemeden savunamam. Bu görüntüler bizimle paylaşıldıktan sonra sorguya geçilmesini talep ediyorum. Dosyadaki dijital kayıtlar tarafımıza verilmedi. Savunma için süre istiyoruz."



BABASINI ARAYIP, 'KIZINIZI ALDIM' DEMİŞ



Sanık Fedai Varan ise susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme Başkanının iddianameyi okuması ardından yine susma hakkını kullanmak isteyen sanık, 19 Ağustos’ta konuyla ilgili ifade verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fedai Varan’ın bu ifadesi okundu. İfadede Fedai Varan'ın, Emine Bulut'u öldürdükten sonra babası Ahmet Bulut'u aradığı ve "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği belirtildi.



Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Emine Bulut’un kardeşi Bekir Bulut, salonda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut'u suçlayarak, "Ablamı kaçırmakla, öldürmekle tehdit etti" dedi.

'ABLAMI HAMİLEYKEN DÖVDÜ'



Tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, ifadesinin devamında, ablasının sanıktan evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Ablam hamileyken ayrıldı kocasından. Ablam doğum yaptığında yanında yoktu. Hastanede 6 ay boyunca tedavi gördü, yine yanında yoktu. Çocuk bu yaşına geldikten sonra babalık damarları kabarmaya başladı. Çocuğu gösterme konusunda sadece ben karşı geliyordum. Beni cezaevine attırdılar, benim orada olmam gerekiyordu. Ablam hamileyken ablamı dövüp, kışın ortasında balkona koymuştu. Saklanıyordu, dışarı çıktı, ben de onu dövdüm. Görüşmelerini istemiyordum ve yine aile büyükleri biraraya geldi, barıştırdılar. Ablamı sürekli tehdit etmiş 'seni öldürürüm' diye. Ablam söylememiş bize. O avukata söyleyin, ben cezaevinde en az 50 kere o görüntüyü izledim. O da izleseymiş" dedi.



'DÖVÜP BALKONA ATMIŞ'



Cezaevinden SEGBİS ile duruşmada tanıklık yapan Emine Bulut'un diğer kardeşi Mikail Bulut da "Sanık sürekli kumar oynuyordu, alkol alıyordu. Ablamı hamileyken kışın ortasında dövüp, balkona atmıştı. Ablam bu olaydan sonra bize geldi. Doğumdan sonra yine barıştılar, yine ayrıldılar. Sanık bizim evimize yakın yerde gelip, çocuğu teslim etti. Ben gidip sanıktan teslim aldım B.'yi. Elimden geldiği kadar çocuğuyla görüşmelerini istiyordum. Çocuğu yanına götürdüm gösterdim; ama onun bu yaptığı ona yakıştı. 10 yaşındaki küçücük kıza bir kez sesimizi yükseltmedik. O kız, dedesine 'baba' diyordu. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.



'KIZININ ÖNÜNDE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BUNA NE DİYECEĞİZ?'



Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise torunu için kızının barışmasını istediğini anlatarak, "Torunum 'babasız büyümesin' diye barışmalarını istedik. Evine gidiyordum, elektrik parasına kadar ben yatırdım. Çcuğuna bir litre süt almış mı? 9 sene boyunca hiç bilmedi kızını. 2017 yılında ikinci kez evlendi kızım. Rahat vermedi kızıma, rahatsız etti. Çocuk görüşmek istemiyordu artık babasıyla. Olay günü kızımı ve torunumu bıraktım. Sonra Fedai beni aradı, 'kızını kestim, sülaleni kurutacağım' dedi. Bir baba, 10 yaşındaki kızının önünde annesini öldürdü, buna ne diyeceğiz?" dedi.



'YARALI KOYSAYDIN, BEN BAKARDIM ÖLENE KADAR KIZIMA'



Gözyaşları içinde konuşan anne Fadime Bulut da "Torunum konuşmuyordu babasıyla, konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra nasıl diyecek 'ben senin babanım' diye. Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştun indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum; ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.



Bulut çiftinin ifadesi sırasında salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

"O KİŞİ BENİM BABAM DEĞİL"

Duruşmada başka bir odadan SEGBİS üzerinden psikolog eşliğinde bağlanan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V, Hakime, "O kişi benim babam değil" diyerek şunları söyledi:

"Annemle o gün çarşıya gittik, biraz gezdik. Daha sonra annem Kızılkanat'ta namaz kıldı. 'O kişi' geldi oraya. Annem hadi gidelim dedi. Annemin boğazını sıktı o kişi beni oradan götürdü. Emniyete gittik annem orada biriyle konuştu, sonra beni başka bir odaya aldılar. Sonra annem hadi gidelim diye beni dolmuşa bindirdi. Dedem alacaktı beni. O kişi dolmuş durağının orada bekliyordu. Annemin kolundan sıktı, anneme bıçağı gösterdi. Annem gitmemi istedi, ben gitmek istemedim. Sonra dönerciye girdik, ben kapının önündeydim. Onlar biraz uzakta sonra annemin boğazını kesti. Elimdeki poşet ve tableti o kişiye attım ama engelleyemedim. O kişi benim babam değil."

OLAY

Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.