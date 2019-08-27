Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme! Fedai Varan cezaevine nakledildi!

Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren cinayet zanlısı Fedai Varan, Bolu'ya nakledildi.

Cani, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

43 yaşındaki Fedai Varan 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Fedai Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının, cinayet zanlısı F.V. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İŞTE HAZIRLANAN İDDİANAMENİN AYRINTILARI

TRT Haber'de yer alan ayrıntılara göre; Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddialara göre, Varan, haksız tahrik indiriminden faydalanmak için Emine Bulut'u suçlayarak çocuğuyla görüştürülmediğini söyledi. Fakat Varan'ın telefon kayıtları incelendiğinde kızıyla düzenli olarak görüştüğü ortaya çıktı

İddianamede sanığın suç işleme konusunda hiçbir çekincesi olmadığı da belirtiliyor. Bu nedenle mahkemeden, Emine Bulut'u acımasızca öldüren eski eş hakkında takdir indirimi uygulamaması talep ediliyor.