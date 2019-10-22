Emine’nin katiline indirimsiz müebbet

Kırıkkale’de 6 yıl önce boşandığı eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın (43) yargılandığı davada karar çıktı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Fedai Varan ile çok sayıda avukat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Duruşmada sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine yönelik 5 maddelik talebi mahkeme heyetine sundu. Aytaç, kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesi, dosya içeriğinin dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması, sanığın sorgusundan sonra ilk celse dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi, Bulut’un 10 yaşındaki kızı F.B.V’ye uzman eşliğinde soru sorma ve Emine Bulut’un öldürüldüğü gün 14.00 sıralarında gittiği Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’nde tutanak tutan 4 polisin tanık olarak dinlenmesi talebinde bulundu.

Bulut’un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittiğini hatırlatan Aytaç, “Emine Bulut’un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir” dedi. Öte yandan, 4 polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Aytaç, haksız tahrik ve iyi hal (kravat indirimi) indirimiyle velayetin kötüye kullanıldığına ilişkin cezada indirim yapılması talebinde bulundu. Bulut’un MOBESE görüntüsü çözümlemesine göre sanığa dönüp bir şeyler söylediğini, muhtemelen hakaret ettiğini iddia eden Aytaç, ‘hakaret’ indirimi uygulanmasını da istedi. Mahkeme, sanık avukatının tüm talepleri reddetti. Mahkeme başkanının, sanık Varan’a savunmasını yapıp yapmayacağına yönelik sorusuna sanık, “Avukatıma katılıyorum. Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım” yanıtı verdi.

‘Cinayeti tasarladı’

Bulut ailesinin avukatları da sanığın en yüksek hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Avukatlardan Hülya Yılmaz, “Cinayeti ilmik ilmik tasarladığı açıktır. Boşandıktan 6 yıl sonra bu cinayeti işlemiştir. Maktulenin başka biriyle evleneceğini beyan etmesi, bu cinayetin işlenmesi nedeni değildir. Sanık bu işi kafasında planlanmış, uygulamaya geçirmiş, kızım diye bahsettiği insana bakmadan Emine’yi katletmiştir” dedi.

Karar sonrası arbede

Mahkeme başkanının, Varan’a, ikinci kez savunmasını yapıp yapmayacağına yönelik soruya sanık Varan, “Ben adil yargılanmıyorum. Susma hakkımı kullanıyorum” dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Varan’a, “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme kararında, “Her ne kadar canavarca hisle adam öldürmeden dava açılmışsa da eylemin kasten adam öldürme içinde kaldığı anlaşılmıştır. Eylemin TCK’nın 81’inci maddesi gereği cezalandırılması, haksız tahrik oluşturan söz ve davranış olmadığı anlaşılmıştır” denildi. Karara tepki gösteren aile yakınları sanığın üzerine yürürken, mahkeme salonunda kısa süreli arbede yaşandı.

‘Ağırlaştırılmış müebbet almalı’

Duruşmanın ardından Emine Bulut’un ailesinin avukatları ve gözlemci avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı. Ailenin avukatı Turgay Özcan, “Biz ‘ağırlaştırılmış hapis cezası’ bekliyorduk. Müebbet hapis cezasında infaz hükümleri uygulanıyor. Kapalı cezaevinde bir süre kaldıktan sonra açık cezaevine çıkıyor, sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olarak dışarı çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbet olsaydı bunlar olamayacaktı” dedi.

Aile avukatlarından Esra Nur Saraçoğlulları ise, bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini belirtirken, gözlemci olarak davayı izleyen İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Birsen Baş Topaloğlu da, kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, sanığa “nitelikli adam öldürmek” suçundan ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Başsavcılık itiraz edecek

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sanık Fedai Varan’ın müebbet hapisle cezalandırıldığı karara, istinafta itirazda bulunulacağı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Sanığın ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçundan yapılan yargılaması sonucunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK’nin 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı görülmüştür” denilerek, sanığın iddianamede geçtiği üzere TCK’nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtildi. Açıklamada, anılan kararın, resen istinafa tabi olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da istinaf edileceği kaydedildi.