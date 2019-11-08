Emniyet teşkilatı Ata’nın huzurunda

Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Aktaş ile çeşitli birimlerden emniyet mensupları, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Türk Polis Teşkilatı, demokratik kurallar çerçevesinde, kanunlardan aldığı güç ve aziz milletimizin desteğiyle ülkemizde huzur ve güven ortamını bozabilecek her türlü şer unsurla mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir... Milletin iradesiyle seçilmiş meşru otoritenin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan, yalnızca milletine hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, gösterdiğiniz hedefler ışığında ülkemizin istiklal ve istikbaline göz dikenlere karşı mücadelesini daima sürdürecektir.” l