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14.08.2019 - 11:26

En Büyük Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden birisi olan En Büyük Şaban kaç yılında çekilmiştir? Nilgün Bubikoğlu ile başrolü paylaşan Kemal Sunal'a filmde usta oyuncular eşlik ediyor. İşte En Büyük Şaban filmi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

En Büyük Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Senaryosunu Suphi Tekniker'in yazdığı En Büyük Şaban'ın yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 100 dakikalık filmde Kemal Sunal'a Nilgün Bubikoğlu eşlik ediyor. Film 1983 yılında çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN KONUSU

Kayseri'de köyün'de tarlasını satarak İstanbul’a köşeyi dönmek için gelen şaban amcası'nın oğlu'nu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bi kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban’la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiç birşey anımsamaz. Şaban, o sırada parklar'da çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN OYUNCULAR

Kemal Sunal : Şaban
Nilgün Bubikoğlu: Hülya
Kamran Usluer: Faik Bey
Reha Yurdakul: Uşak Kamil
Hikmet Karagöz: Hikmet

Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.
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