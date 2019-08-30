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30.08.2019 - 00:22

En güzel 30 Ağustos mesajları! Yepyeni resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı geldi çattı. Tüm yurtta büyük bir coşku ve mutlulukla kutlanacak milli bayramımız öncesi vatandaşlar en güzel 30 Ağustos mesajlarını araştırıyor. İşte gerek kısa mesaj gerek sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları...

En güzel 30 Ağustos mesajları! Yepyeni resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Zafer Bayramı'nın 97. senesinde Büyük Taarruz Zaferi coşkuyla kutlanırken, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları için arayışını sürdürüyor. İşte en özel resimli mesajlar...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

*Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu günün yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

En güzel 30 Ağustos mesajları Yepyeni resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları


*30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum.

*Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir.

En güzel 30 Ağustos mesajları Yepyeni resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

*Esareti kabul etmeyen ve kanının son damlasına kadar savaşarak bu zaferi bize armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Zafer Bayramı'nız kutlu olsun...

*Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

En güzel 30 Ağustos mesajları Yepyeni resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.
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