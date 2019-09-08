En güzel Aşure tarifi ve malzemeleri! Aşure nasıl yapılır?
Aşure Günü geldi çattı. İslam aleminin en önemli günlerden biri olarak gördüğü Aşure Günü öncesi vatandaşlar aşure nasıl yapılır ve aşure malzemeleri nelerdir sorularının cevaplarını arıyor. İşte en güzel ve leziz aşure tarifi ve malzemeleri...
Aşure nasıl yapılır? Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen aşure günü bu sene 9 Eylül'de gerçekleşiyor. Aşure yapmak isteyenler ise aşure tarifi arayışında. Peki aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifinin püf noktaları...
AŞURE MALZEMELERİ!
3 su bardağı aşurelik buğday
1/2 çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı fındık
200 gram kuru kayısı
200 gram kuru üzüm
3 litre su
2 su bardağı süt
4 su bardağı şeker
1/4 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu
Üzerine:
25 gram fındık
25 gram kuş üzümü
100 gram ceviz
1 nar
Tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR? İŞTE AŞURE TARİFİ
Nohut ve fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlayın. Buğdayı yıkayıp kaynar su içerisinde haşlayın. Suyunu süzün ve bir kere daha kaynatıp tekrar suyunu süzün. Temiz su ekleyip 50 dakika kadar kaynatın. Yumuşadıktan sonra pişmiş nohut, fasulye, doğranmış kayısı, kuru üzüm, pirinç ekleyip 15 dakika kaynatın. Sıcak süt, şeker,tuz, karabiber, fındık ve karanfil suyunu ekleyip bir 15 dakika daha kaynatın. Cam kaselere bölüştürüp hafif soğuyunca üzeri için gerekli malzemeleri serpin. Aşure yaparken kıvamını ayarlamak için yanınızda sürekli sıcak su bulunması önemlidir. Şeker miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.