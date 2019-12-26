Enerji Kimlik Belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi hangi binalar için zorunlu?

Enerji Kimlik Belgesi, Türkiye'de mesken olarak kullanılan tüm binalar için alınması zorunlu hale getirildi. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) başvuruları için ise son tarih olarak 1 Ocak 2020 tarihi belirlendi. Bu hafta içerisinde Enerji Kimlik Belgesi başvurusunda bulunmayan vatandaşlar sahip oldukları konutların satışını yapamayacak ve kiraya veremeyecek. Peki Enerji Kimlik Belgesi hangi binalar için zorunlu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenme şartının aranacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" kapsamında, mesken olarak kullanılan tüm binaların enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınması zorunlu hale getirilen bu belgede, yapıların enerji sınıfı A,B,C,D,E,F,G olarak gösteriliyor. A sınıfı belgeler en verimli, G sınıfı belgeler ise en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Peki,

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HANGİ BİNALARA ZORUNLUDUR?

Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilere göre hazırlanan EKB'nin 10 yıl geçerliliği bulunuyor ve bu süre sonunda yenilenmesi gerekiyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ GEREKMEYEN BİNALAR

Sanayi alanında ve işletme faaliyetinde bulunan binalar, yapımı üzerinden iki yıldan az süre geçmiş binalar ile toplam kullanım alanı 50 metrekare ve daha az olan binaların EKB alması gerekmeyecek.

Münferit olarak yapılan sera ve atölyeler, içinde soğutma ve ısıtma sistemi kullanılmayan cephanelik, depo ve ahır gibi alanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binalara EKB alınmayacak.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR? ENERJİ KİMLİK BAŞVULARI

Bina sahipleri ve yöneticiler, EKB'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

EKB düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve serbest müşavir mühendis belgesine sahip mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran kurumlar yeni yapılacak olan binalara EKB verebiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÜCRETİ

Enerji Kimlik Belgesi ücretinin belirlenen standart bir fiyatı yoktur. Binanın toplam kapalı alan metrekaresi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır. Yaklaşık bir fiyatlandırma yapılırsa, 700 metrekare altı binalarda fiyat 320 TL’dir. Diğer konutlarda ise metrekareye göre bina fiyatı 500 TL ile 1000 TL arasında değişkenlik gösterir.