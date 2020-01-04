Enes Batur kimdir, kaç yaşında? Enes Batur'un son hali şaşırttı

Youtuber Enes Batur paylaştığı fotoğraf ile yine gündemde. İşte Enes Batur'un son hali ve Enes Batur ile ilgili merak edilenler...

ENES BATUR KİMDİR?

9 Nisan 1998'de doğan Enes Batur, YouTuber ve oyuncu. Enes Batur; YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

23 Mayıs 2019'da Damla Aslanalp ile evlendiği konuşulmuştu.

İŞTE ENES BATUR'UN SON HALİ



