Enes Batur kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Batur'un hayat hikayesi

9 Nisan 1998'de doğan Enes Batur, YouTuber ve oyuncu. Enes Batur; YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en büyük şahsi YouTube kanalının sahibidir. Survivor 2019 sezonuna katılarak adından söz ettiren Enes Bayur hakkında merak edilen bilgiler haberimizde...



2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

Özel hayatı



Eşi Damla Aslanalp ile 23 Mayıs 2019 perşembe günü evlendi. Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu anımsattı.

Filmografi



Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)



Ödülleri



2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı)

2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"