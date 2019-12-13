Engelli memur atamaları ne zaman? Bakan müjdeli haberi verdi

EKPSS engelli memur atamaları konusunda araştırmalar sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Aralık ayı sonunda kura töreni düzenleyeceğinin açıklanmasının ardından tercihlerin 11 Aralık tarihinde alınması bekleniyordu. Konuya ilişkin henüz ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmezken EKPSS 2020 tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor.

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk E-KPSS engelli memur ataması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" diye belirti.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.