Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Nurşani'nin rahatsızlığı ne?

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?



Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)

Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

Tarih sıralamalı liste:

Adına bir çizik çektim - Temmuz 2003

Mutlu musun - Temmuz 2006

Sen nefsine köle oldun - Kasım 2007

Gözün aydın - Ekim 2012



2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönerken arkadaşının kullandığı araç, Göksun - Kahramanmaraş kara yolu Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuşan sanatçı müzik hayatına devam etmektedir.



BABASI DESTEK İSTEDİ!



Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım çağrısında bulundu.

'NEYİM VARSA VERDİM'



Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.





