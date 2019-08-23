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23.08.2019 - 15:32| DHA

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kayınbiraderleri tarafından odunla dövülen berber İlyas Türe, devletten destek ve koruma istiyor.

Eniştelerini odunlarla dövüp hastanelik ettiler!

Doktorlar, vücudu kan revan içeresinde kalan Türe'ye 30 gün iş göremez raporu verdi. Gece evine girmek üzere iken kendisine kayınbiraderleri A.Ö. ve H.Ö. tarafından saldırıldığını ve odunla dövüldüğünü iddia eden Türe, ’’Gece evime girerken ikisi birden odunlarla aniden karşıma çıktı. Kafama vurdukları an altı yedi dakika beni darp ettiler. Mahalleden komşular çıktı. Onları da tehdit ettiler, karışmayın bu işe sizi de döveriz, sizi de öldürürüz dediler. Dövdüler ve bırakıp gittiler. Ondan sonra eve geldi komşular. Ambulans aldı gitti sağlık ocağına. Sağlık ocağı Tavşanlı Hastanesine sevk etti. Sabaha kadar tedavi gördüm. Sabahleyin ambulansla geriye gönderdiler. Tekrar tedavi için yarın ambulansla Tavşanlı'ya ortopedi doktoruna hastaneye gideceğim. Benim berber dükkanım var. Erkek berberi dükkanı işletiyorum. Ellerim, vücudum, her tarafım çok kötü. Ellerimde çatlak, kollarımda çatlak ve parmaklarımda kırıklar var. Nasıl para kazanacağım. Bir tane oğlum var ona nasıl bakacağım bilmiyorum. Devletimizin bana sahip çıkmasını istiyorum’’ dedi.

Türe, kayınpederi ile tartıştığını ve saldırının da muhtemelen bu sebepten dolayı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Olayla ilgili Emet Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan İlyas Türe, suçluların cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Savcılık, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

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