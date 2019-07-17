MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemErbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü
17.07.2019 - 22:47| İHA

Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı. Köse'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

Erbil'deki şehit ateşi Mersin'e düştü

Edinilen bilgiye göre, Erbil'in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki bir restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğunun çalışanı Osman Köse şehit oldu, iki Iraklı hayatını kaybetti.

Erbildeki şehit ateşi Mersine düştü

Şehit Köse'nin Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde oturan baba Ramazan ile anne Sıdıka Köse'ye, acı haberi yetkililer verdi. Saldırıda evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen anne ile baba, gözyaşlarına boğuldu. Aile, Ankara'daki tören için Adana Havalimanına gitti. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Şehit Köse'nin evli olduğu ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Köse'nin yarın Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.

Erbildeki şehit ateşi Mersine düştü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Öte yandan Erbil kentinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan biri daha hayatını kaybetti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Adli Tıp Kurumundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, saldırıda başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan yaşamını yitirdi.

Ramazan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan alınarak, ailesine teslim edildiği belirtildi. Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Erbildeki şehit ateşi Mersine düştü

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Sıradaki Haber