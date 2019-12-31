Erdal Özyağcılar O Ses Türkiye sahnesinde! Erdal Özyağcılar kimdir?
Erdal Özyağcılar bu yıl O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahnede. Sesi ve şovu ile herkesi kendisine hayran bırakacak olan Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar hangi dizilerde rol aldı?
Türk Sinemasının usta isimleri arasında yer alan Erdal Özyağcılar günümüzde de dizi ve filmlerde rol almaya devam ediyor. Şu anda TRT 1'de Şampiyon dizisinde rol alan usta oyuncu bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde.
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Erdal Özyağcılar 1948; İznik, Bursa doğumlu.
Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Özyağcılar, bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol almış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. Sanatçı, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.
ERDAL ÖZYAĞCILAR FİLMOGRAFİ
Müstakbel Damat - 2020
Şampiyon - 2019- (Yaman Günaltay)
Mucize 2: Aşk - 2019
Aile Arasında - 2017 (Haşmet Kurt)
No 309 - 2017 (Yıldırım Yenilmez)
Gülümse Yeter - 2016 ( Hasan Efendi)
Sevdaluk - 2013 (Ali İhsan)
İki Yaka Bir İsmail - 2012 (İsmail)
Karadağlar - 2010
Elveda Rumeli - 2007 (Sütçü Ramiz)
Altın Kafes - 2004
Yabancı Damat - 2004 (Kahraman Baklavacıoğlu)
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Güz Sancısı - 2002
Ah Yaşamak Var Ya - 2002
Abdülhamit Düşerken - 2002
Mihriban - 2002
Beşik Kertmesi - 2002 (Aydede)
Karakolda Ayna Var - 2000
Delikanlı - 2000
Şehnaz Tango - 1996 (Tango Muhsin)
Sevda Kondu - 1996
Bizimkiler - 1989 (Şükrü)
Yarın Cumartesi -1988
Gömlek - 1988
Bir Kırık Bebek - 1987
Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987
On Kadın - 1987
Sis - 1987
Adem İle Havva - 1987
Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986
Hastahane - 1986
Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986
Züğürt Ağa - 1985 (Kekeç Salman)
Yılanların Öcü - 1985 (Hac'eli/Hacı Ali)
Aşık Oldum - 1985
Namuslu - 1984
Postacı - 1984
Şabaniye - 1984
Seni Seviyorum - 1983
Talihli Amele - 1980
Hayatım Roman - TRT Dizisi - 1979
Kibar Feyzo - 1978 (Zülfo)
Sultan - 1978 ("Çarli" Cevat)
Çöpçüler Kralı - 1977 (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)
Seyahatname - 1977
Balatlı Arif - 1967
Ah Güzel İstanbul - 1966
Ölüm Tarlası – 1966