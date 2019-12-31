Erdal Özyağcılar O Ses Türkiye sahnesinde! Erdal Özyağcılar kimdir?

Türk Sinemasının usta isimleri arasında yer alan Erdal Özyağcılar günümüzde de dizi ve filmlerde rol almaya devam ediyor. Şu anda TRT 1'de Şampiyon dizisinde rol alan usta oyuncu bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar 1948; İznik, Bursa doğumlu.

Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Özyağcılar, bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol almış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. Sanatçı, Bizimkiler ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.

ERDAL ÖZYAĞCILAR FİLMOGRAFİ

Müstakbel Damat - 2020

Şampiyon - 2019- (Yaman Günaltay)

Mucize 2: Aşk - 2019

Aile Arasında - 2017 (Haşmet Kurt)

No 309 - 2017 (Yıldırım Yenilmez)

Gülümse Yeter - 2016 ( Hasan Efendi)

Sevdaluk - 2013 (Ali İhsan)

İki Yaka Bir İsmail - 2012 (İsmail)

Karadağlar - 2010

Elveda Rumeli - 2007 (Sütçü Ramiz)

Altın Kafes - 2004

Yabancı Damat - 2004 (Kahraman Baklavacıoğlu)

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Güz Sancısı - 2002

Ah Yaşamak Var Ya - 2002

Abdülhamit Düşerken - 2002

Mihriban - 2002

Beşik Kertmesi - 2002 (Aydede)

Karakolda Ayna Var - 2000

Delikanlı - 2000

Şehnaz Tango - 1996 (Tango Muhsin)

Sevda Kondu - 1996

Bizimkiler - 1989 (Şükrü)

Yarın Cumartesi -1988

Gömlek - 1988

Bir Kırık Bebek - 1987

Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç - 1987

On Kadın - 1987

Sis - 1987

Adem İle Havva - 1987

Beyoğlu'nun Arka Sokakları - 1986

Hastahane - 1986

Ya Ya Ya Şa Şa Şa - 1986

Züğürt Ağa - 1985 (Kekeç Salman)

Yılanların Öcü - 1985 (Hac'eli/Hacı Ali)

Aşık Oldum - 1985

Namuslu - 1984

Postacı - 1984

Şabaniye - 1984

Seni Seviyorum - 1983

Talihli Amele - 1980

Hayatım Roman - TRT Dizisi - 1979

Kibar Feyzo - 1978 (Zülfo)

Sultan - 1978 ("Çarli" Cevat)

Çöpçüler Kralı - 1977 (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

Seyahatname - 1977

Balatlı Arif - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Ölüm Tarlası – 1966