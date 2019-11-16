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16.11.2019 - 19:43 |

Erken emekli olmak isteyenlere açıklama geldi! EYT'de son dakika yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT hakkında düşüncelerini paylaştı. Prim günü dolan fakat emekli olmak için yaş şartını bekleyen vatandaşları ilgilendiren o açıklama haberimizde...

Erken emekli olmak isteyenlere açıklama geldi! EYT'de son dakika yeni gelişme

EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gündemden düşmeyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bir yeni açıklama daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan EYT açıklaması, vatandaşların bilgilenmesine yardımcı oldu. Peki yeni yılda EYT çıkacak mı? EYT hakkında son gelişmeler neler? İşte EYT haberlerinde son durum...

EYT SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT hakkında yaptığı son açıklama:

"Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan eleştirilerin çoğu, geldiğimiz seviyeyi anlamak da zorluk çekiyor. Geçmişte SSK'yı çökertenler bugün de batırmaya çalışıyorlar. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi battı bu yüzden. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik sebeplerle yapmayacağız. Milletimin menfaatine olmayan hiçbir meselede yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler"

 

Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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