Ersay Üner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çok Güzel Haraket Bunlar ile ününe ün katan Büşra Pekin ile müzisyen Ersay Üner 7 yıllık birlikteliklerine son verdi. Bu flaş ayrılık sonrası bir kez daha "Ersay Üner kimdir" sorusu aratılmaya başlandı.

ERSAY ÜNER KİMDİR?

1978 yılında dünyaya gelen Ersay Üner Konya’da doğmuştur. Terazi burcu olan Üner 1.85 boyundadır. Belediyede memur olarak çalışan babası aynı zamanda belediyeye ait düğün salonlarında müzisyen olarak görev yaptığından müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul’a taşındı. O zamanlar için ‘’Yatacak yerim bile yok’’ diyen Üner sonrasında Demet Akalın’ın ekibinde çalışmaya başladı. Arabeskten, popa, Türk Sanat müziğine kadar birçok müzik türünde çalışmalar yaptı.

Yürüdüm şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği Yılan şarkısı ile adını duyurmayı başardı.