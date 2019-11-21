MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriErzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi
21.11.2019 - 10:51 | | DHA

Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi

Erzincan’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak ve mağara imha edildi.

Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi
Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi
Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi
Erzincan’da Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak imha edildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah İlçesi, Dereköy köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde, helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Komando timleri, mayın arama köpeği ve patlayıcı imha timlerinin katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi, giyecek, temizlik ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınıklar imha edilirken, terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

6 yıldır süren davada karar! O asfalt söküldüİstanbul Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan asfalt yolun bir bölümü mahkeme kararıyla "eski haline" getirildi. Asfalt yoldan bir anda tarlaya geçen sürücüler zor anlar yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

Polis baskınında ortaya çıktı! 'Şok evi'

Sıradaki Haber