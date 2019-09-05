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05.09.2019 - 10:50

Esenyurt'ta baskın! Bidonlarla yakalandılar...

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 18 şişe sahte içki ele geçirildi. Yapılan baskında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polislerin yaptıkları baskın kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta baskın! Bidonlarla yakalandılar...

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, geçen çarşamba günü, Saadetdere Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan bir eve baskın yaptı. Operasyonda 18 şişe satışa hazır sahte içki, 11 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan baskında, Kadir K. ve Arzu F. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BASKIN KAMERADA

Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yaptıkları arama polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sahte içki üretiminde kullanılan maddelerin, bidonların içinde banyoda bulunması görülüyor.

Esenyurtta baskın Bidonlarla yakalandılar...

600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.
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