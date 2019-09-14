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14.09.2019 - 10:50 | | DHA

Esenyurt'ta feci şekilde dövdükleri genci metruk binaya attılar

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövüldükten sonra metruk bir binaya atıldı.

Esenyurt'ta feci şekilde dövdükleri genci metruk binaya attılar

Olay, dün saat 16.30'da Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Çaçan (26) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce feci şekilde dövüldükten sonra metruk bir binanın bodrum katına atıldı. Çevredeki vatandaşların sesler duyduklarını bildirmeleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, metruk binada yaptığı araştırmada Burhan Çaçan'ın kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Çaçan'ı hastaneye kaldırdı. Gencin, başına aldığı darbeler sonucu kafatasında çatlaklar oluştuğu ve buna bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Çaçan'ın, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili çalışma yapan polis, Burhan Çaçan'ın başka bir yerde dövüldükten sonra metruk binaya getirilmiş olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurtta feci şekilde dövdükleri genci metruk binaya attılar

 

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