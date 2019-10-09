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09.10.2019 - 15:18 | | İHA

Son dakika | Esenyurt'ta korkunç olay! Hırsızlar, kadının boğazını kesti

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, iddiaya göre evine hırsızlık için giren zanlı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Son dakika | Esenyurt'ta korkunç olay! Hırsızlar, kadının boğazını kesti
Esenyurt'ta korkunç olay! Hırsızlar, kadının boğazını kesti
Esenyurt'ta korkunç olay! Hırsızlar, kadının boğazını kesti
Esenyurt'ta korkunç olay! Hırsızlar, kadının boğazını kesti
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Edinilen bilgilere göre olay Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama"Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek."
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