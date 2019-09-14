Eşini hayatının baharında kaybetti... Genç kadına akılalmaz tuzak!

Muğla Köyceğiz’de yaşayan Erol Canlı (33), geçen yıl 8 Aralık'ta bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü kaçarken, olay anında hayatını kaybedip, cansız bedeni yol kenarına savrulan Canlı'yı görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, kazadan 24 saat sonra kaçan sürücü Nahit K.’yi (54), Menteşe ilçesinde yakaladı. Tutuklanan Nahit Menteşe, Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın, 8 Nisan günü görülen ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Aysel Gebelek de boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği eşinin ölümüne neden olan sürücü Nahit K.'nin yeniden tutuklanıp, cezaevine gönderilmesi için hukuk mücadalesi başlattı. Bu sebeple de bazı televizyon kanallarına konuk olup, yaşadıklarını anlattı.

Aysel Gebelek'i, bu yayınlarda gören ve Hakan K. olduğunu söyleyen bir kişi, kendisini iş insanı olarak tanıtıp, kadına yardım etmek istediğini bildirdi. Gebelek’e cep telefonundan ulaşıp, iş vaadinde bulundu. Bir süre telefonla görüştüği kadına, iş imkanı sağlamak için güven testi yapacağını, bu nedenle de bir miktar para göndermesi gerektiğini söyledi.

Teklifi kabul eden Aysel Gebelek, eşinin ölümünün ardından sigorta şirketinden aldığı 5 bin TL'yi Hakan K.’nin banka hesabına gönderdi. Hakan K. parayı alıp, kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayınca polise başvuran Aysel Gebelek, “Herkes tarafından bilinen bir televizyon programının konuğu oldum, çocuklarımla birlikte. Daha sonra televizyon kanalından beni aradılar, ‘Bir iş adamı, iş konusunda size yardımcı olmak istiyor. Telefon numaranızı verelim mi?’ dediler. Ben de kabul ettim. Beni bir numaradan aradılar ve iş konusunda yardımcı olmak istediklerini söylediler. Bana çocuğunu kaybettiğini ve beni çok iyi anladığını söyledi. Ben de inanarak, güvendim" dedi.

'BİR ARKADAŞIMLA İDDİAYA GİRDİK SİZİ DENEMEK İSTİYORUZ'

Eşinin ölümünün ardından psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini, bu nedenle doğru kararlar alamadığını ifade eden Gebelek, şöyle konuştu:

“Birkaç gün sonra beni tekrar aradı ve ‘Aysel Hanım, kadınlar genelde paragöz oluyor, arkadaşımla iddiaya girdik, sizi bir denemeden geçirmek istiyoruz. Sonuçta işe alınacaksınız. Ben sizin öyle bir insan olmadığınızı söyledim. Sizi denemek için bize vereceğiniz paranız var mı?’ diye sordu. Benim de sigortadan aldığım 5 bin TL kadar. O parayı iki taksit halinde verdiği hesap numarasına atmamı istedi. Bana 40 dakika sonra geri yatıracağını söyledi. Ben de güvendim ve yatırdım parayı, daha sonra ulaşamadım kendisine. Kolluk kuvvetlerine ulaştım. Kendi isteğimle yatırdığım için çok bir şey yapamayacağımı söylediler. Dekontlar hala bende. O para yetim parasıydı. Allah’a havale ediyorum.”

'SON NEFESİME KADAR ADALETİN PEŞİNDE OLACAĞIM'

Eşinin ölümünün ardından İzmit’te yaşamaya başlayan Gebelek, şunları kaydetti:

“Eşimin ölümünden sonra tek başıma mücadele ediyorum. Farklı mecralardan sesimi duyurmaya çalıştım, sosyal medyadan sesimi duyurmaya çalıştım. Üç evladımı pırlanta gibi yetiştirmek istiyorum. Sadece adalet arayışı içerisindeyim. Bir insan canına kıyan katil, bugün elini kolunu sallayarak, halk arasında geziyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam ediyor. O günden beri yanıyorum. 3 çocuğumla beraber tek başıma mahkemeye gidiyorum. Serbest kaldığında cinnet getirdim, ayağım kırıldı ama vazgeçmedim. Ne olursa olsun son nefesimde dahi asla vazgeçmeyeceğim adalet arayışımdan. İnanıyorum ki yüce mahkeme doğru kararı verecek ve adalet yerini bulacak.”