EÅŸinin bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ IÅŸÄ±l, topraÄŸa verildi

Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Edremit ilÃ§esine baÄŸlÄ± Gaziilyas Mahallesi'nde meydana geldi. HakkÄ± AydÄ±n ile geÃ§en yÄ±lÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda evlendiÄŸi, IÅŸÄ±l AydÄ±n arasÄ±nda, evde tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±ndaÂ HakkÄ± AydÄ±n, mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ±Â IÅŸÄ±l AydÄ±n'a sapladÄ±. Olay sÄ±rasÄ±ndaÂ HakkÄ± AydÄ±nÂ da bÄ±Ã§akla yaralandÄ±. Apartman sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde,Â IÅŸÄ±l AydÄ±n'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸiÂ belirlendi.Â Hastanede tedaviye alÄ±nan HakkÄ± AydÄ±n'Ä±n, ilk ifadesinde, annesine kÃ¼frettiÄŸi iÃ§inÂ eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â

IÅŸÄ±l AydÄ±n'Ä±n, geÃ§en aylarda eÅŸiyle tartÄ±ÅŸÄ±nca evi terk edip, AkÃ§ay ilÃ§esine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve HakkÄ± AydÄ±n iÃ§in mahkemeden uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AydÄ±n'Ä±n geÃ§en ay eÅŸiyle barÄ±ÅŸÄ±nca kararÄ± kaldÄ±rtÄ±p, yeniden evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Bursa Adli TÄ±p Kurumu'ndakiÂ otopsinin ardÄ±ndan ailesininÂ teslim aldÄ±ÄŸÄ±Â IÅŸÄ±l AydÄ±n'Ä±n cenazesi, bugÃ¼nÂ Edremit ilÃ§esinin kÄ±rsal BostancÄ± Mahallesi'ne getirildi. AydÄ±n iÃ§in ikindi vakti cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. AydÄ±n'Ä±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, cenaze tÃ¶reninde uzun sÃ¼re gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndanÂ IÅŸÄ±l AydÄ±n'Ä±n cenazesi, gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

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