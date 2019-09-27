Ä°ngiltereâ€™nin North Yorkshire Polisiâ€™nin internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada â€˜Aykut BaÅŸkal, Ocak 2014 ile AralÄ±k 2015 arasÄ± dÃ¶nemdeki bir dizi dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla baÄŸlantÄ±lÄ± olarak yanlÄ±ÅŸ beyan sahteciliÄŸinden dolayÄ± aranmaktadÄ±râ€™ denildi. BaÅŸkalâ€™Ä±n ayrÄ±ca â€˜Bilgisayar KÃ¶tÃ¼ye Kullanma YasasÄ±â€™ olarak bilinen Computer Misuse Actâ€™tan dolayÄ± ve 18 AÄŸustos 2017â€™de York Crown Court Mahkemesiâ€™ne Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de arandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. BaÅŸkalâ€™Ä±n polis birimleriyle kontaÄŸa geÃ§mesi gerektiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â