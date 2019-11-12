Eski İngiliz ajanın esrarengiz ölümü

İstanbul Beyoğlu’nda dün sabah saatlerinde sokak ortasında cesedi bulunan eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Haşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak’ta Kılıç Ali Paşa Camisi’ne sabah namazına gelen vatandaşlar ve mahallede temizlik yapan çöpçüler, 3 numaralı binanın önünde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye’de faaliyetleriyle dünya kamuoyu tarafından “Beyaz Baretler” olarak bilinen Suriye Acil Yardım Derneği’nin kurucusu ve başkanı olan 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier’e ait olduğu belirlendi.

Eşi uyuyordu

Le Mesurier’in yaşadığı eve gelen polislere kapıyı evde uyumakta olan Le Mesurier’in eşi Emma Le Mesurier açtı. Olay sırasında evde eşiyle birlikte yalnız olduklarını söyleyen kadın, ilk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığını ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini söyledi.

Bina içerisinde güvenlik görevlisi ya da aileye yardımcı kimsenin olmadığı belirlenirken, Le Mesurier’in yaklaşık dört yıl önce Türkiye’ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını söyleyen eşi, “Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. İki üç gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik.

Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30-06.00 sıralarında kapının dışarıdan çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine üçüncü katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm” bilgisini verdi.

Tartışılan örgütün tartışılan kurucusu

Suriye’de sivil koruma örgütü olarak faaliyetlerini sürdüren Beyaz Baretler, dünya kamuoyunu da ikiye bölmüş durumda. Bir grup Beyaz Baretler’in bir istihbarat operasyonu olduğunu belirtirken, çalışanları Suriyeli olsa da örgütün kuruculuğunu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in yaptığı biliniyor. 2013 yılında İstanbul’da kurulan örgüte ABD ve İngiliz hükümetlerinin 300 bin dolar verdiği ve örgüt için 3 bin kişinin Türkiye’de eğitildiği de iddialar arasında. ABD, 27 Nisan 2016’da örgüte 23 milyon dolar yardım sağladıklarını teyit ederken, Le Mesurier, 11 Haziran 2016’da Beyaz Baretler projesi nedeniyle Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) ile ödüllendirilmişti.

‘Bir kadınla tartışıyordu’

Le Mesurier’in çalıştığı dernek çalışanlarının müşterisi olduğunu belirten sokak esnafı Fırat Bulut, “Saat 09.00’da iş yerimize geldik. Ne oldu diye araştırınca, akşam olaylar olmuş. Bizim de müşterimizdi. Saat 03.00 gibi başlamış gürültüler, sabah 05.30 gibi ceset bulunmuş. Gece tartışma sesleri duyulmuş. Bir kadınla tartışmış. Burada Suriye’den gelen kişilere eğitim veriyorlardı” dedi.

Rusya Le Mesurier’i sormuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz medyasında Lemesurier’un ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine ‘anlam verilemediğini’ belirtti. Açıklamada, “James’in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir” denildi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Morrison, Beyaz Baretler temsilcilerinin Rusya ve Suriye tarafından düzenlenen dezenformasyon kampanyasının hedefi olduğunu belirterek Moskova ve Şam’ı eleştirmişti. Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova bu açıklamayı Beyaz Baretler örgütünün geçmişi bağlamında ‘mucizevi’ bulduklarını belirterek “Örgütün kurucularından birinin James Le Mesurier olduğu açıkça biliniyor. Le Mesurier, İngiliz istihbaratının, tam olarak MI6’nın eski ajanı” demişti. Bu örtüşmenin tesadüf olduğunun düşünülemeyeceğini kaydeden Zaharova, “Bazı araştırmacılar, bu kişinin Kosova’daki görevi sırasında terör örgütleriyle irtibatı olduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklara göre Le Mesurier’in ekibinde El Kaide militanları da yer alıyordu” demişti.