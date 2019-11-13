MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEski İngiliz subayının cenazesi için eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi
13.11.2019 - 10:15 | | DHA

Eski İngiliz subayının cenazesi için eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

İstanbul Karaköy'de ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumuna geldi. Winber işlemlerin ardından buradan ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

Eski İngiliz subayının cenazesi için eşi Adli Tıp Kurumu'na geldi

Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber ve beraberindeki 3 kişi cenaze işlemleri için 08.30 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hedvig Christina Winber buradaki işlemlerin ardından özel bir araçla 09.40 sıralarında ayrılırken, cenazenin Adli Tıp Kurumu'nda bekletildiği öğrenildi.

9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı!İstanbul'dan Adana'ya gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mekanlara çöktüler! 'Polis duymayacak yoksa sizi yok ederiz!'

Mekanlara çöktüler! 'Polis duymayacak yoksa sizi yok ederiz!'

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti

Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Türkiye karşıtlığında birleşti

Okul servisi kaza yaptı! 6’sı öğrenci 9 yaralı

Okul servisi kaza yaptı! 6’sı öğrenci 9 yaralı

10 saat sonra Umut'tan sevindiren haber!

10 saat sonra Umut'tan sevindiren haber!

Sıradaki Haber