25.01.2020 - 09:52 |
Eski kız arkadaşını şikayet etti! 'Şantaj...'
Oyuncu Kubilay Aka, müstehcen yazışmalarını ifşa eden eski sevgilisi Beyza Güneş’i savcılığa şikayet etti: “Onu terk edince, bana ‘Çıplak fotoğraflarını da yayınlarım’ diye şantaj yapmaya başladı” dedi.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, oyuncu Kubilay Aka, eski sevgilisi Beyza Güneş'i savcılığa şikayet etti. Aka; aralarındaki müstehcen mesajlaşmaları ifşa eden Güneş'in, şimdi de kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi.
Miray Daner'den ayrıldığı sırada Güneş'le görüşen Aka, daha sonra Daner'e dönmek istedi. Güneş ise "Benden ayrılırsan fotoğraflarını yayarım" diyerek ona şantaj yaptı. Aka'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.