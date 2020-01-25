Eski kız arkadaşını şikayet etti! 'Şantaj...'

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, oyuncu Kubilay Aka, eski sevgilisi Beyza Güneş'i savcılığa şikayet etti. Aka; aralarındaki müstehcen mesajlaşmaları ifşa eden Güneş'in, şimdi de kendisini çıplak fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi.

Miray Daner'den ayrıldığı sırada Güneş'le görüşen Aka, daha sonra Daner'e dönmek istedi. Güneş ise "Benden ayrılırsan fotoğraflarını yayarım" diyerek ona şantaj yaptı. Aka'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.