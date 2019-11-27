Eski TRT Müdürü Şahin’in eşine FETÖ soruşturması

Eski TRT Genel Müdürü ve eski vali İbrahim Şahin’in eşi Şeyda Şahin’in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Telefonunda ByLock’un bulunduğu tespit edilen Şahin’in programı kendisinin yüklemediğini öne sürdüğü öğrenildi. Şahin’in telefonunda ByLock programının çıkmasının yanı sıra hakkında FETÖ’den soruşturma ve kovuşturma geçirmiş olan bazı FETÖ üyeleriyle telefon üzerinden birçok defa görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, Şahin’in 2014’te Bank Asya’ya tek seferde 100 bin lira üzerinde para yatırdığı belirlendi. TRT Genel Müdürü görevindeyken 16 Eylül 2014’te Samsun Valiliği’ne atanan İbrahim Şahin, o dönem, eşinin FETÖ ile ilişkisi bulunduğu iddialarına ilişkin, “Eşim yaşı itibarıyla abla ama bu tarz paralel yapı gibi şeylerin içerisinde olması söz konusu olmaz. Paralel yapı, buna benzer şeylerle eşimin ne ilgisi, ne alakası olabilir?” demişti.

Takipsizlik verilmişti

İbrahim Şahin, 2017’de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma geçirmiş, ancak hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Şahin için, “FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte, kesin, somut, şüpheden uzak, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediği” belirtilerek, kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmıştı.

22 ilde 24 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve bir mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı. Bu askerlerle irtibatlı olduğu bir mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 24 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA Milliyet