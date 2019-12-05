Eskişehir’de sahte içki operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 farklı iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla iş yerlerine baskın yapan polis ekipleri, 284 litre alkol, içki yapımında kullanılan 2 düzenek, damıtma kazanı, şişeler ve fıçılar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.