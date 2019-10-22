22.10.2019 - 09:49 |
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı! EDHO'da yeni plan
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde yeni planlar ortaya çıkacak. Peki EDHO yeni bölümünde neler olacak? İşte Eşkıya yeni fragman haberimizde...
Salı akşamlar yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Hızır her adımından haber olmak istediği Altan'ı takpte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN