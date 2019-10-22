Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı! EDHO'da yeni plan

Salı akşamlar yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Hızır her adımından haber olmak istediği Altan'ı takpte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN