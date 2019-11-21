EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor?

EURO 2020 kura çekimi ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. A Milli takım EURO 2020 yolunda yer aldığı H grubunu 23 puanla Fransa'nın hemen ardından ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından EURO 2020 grup aşamasına direkt olarak katılma şansı elde eden A Milli takımda gözler kura çekilişinin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Peki EURO 2020 kura çekilişi ne zaman?

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKE?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, 30 Kasım ise tarihinde kura çekimi gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

İşte torbalar

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, TÜRKİYE, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti

4. torba: Galler, Finlandiya, Play-off'tan gelecek 4 takım