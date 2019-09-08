Euro H Grubu puan durumu! Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk 5 maçında 4 galibiyet alan ve topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz Moldova'da da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.



MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?



Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...



EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU



1- Fransa - 12

2- Türkiye - 12

3- İzlanda - 12

4- Arnavutluk - 6

5- Moldova - 3

6- Andorra - 0