08.09.2019 - 18:57
Euro H Grubu puan durumu! Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Andorra'yı 1-0 mağlup ederek 5. maçında 4. galibiyetine ulaşan A Milli Futbol Takmımız, Eskişehir'de 4-0 mağlup ettiği Moldova'yla kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Euro 2020'de yer alarak 4. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak isteyen milli takımımızda tek hedef galibiyet. İşte Moldova Türkiye maçı ile ilgili tüm ayrıntılar ve H Grubu puan durumu...
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk 5 maçında 4 galibiyet alan ve topladığı 12 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz Moldova'da da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Moldova Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Moldova Türkiye maçı 10 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak.
MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak...
EURO 2020 H GRUBU PUAN DURUMU
1- Fransa - 12
2- Türkiye - 12
3- İzlanda - 12
4- Arnavutluk - 6
5- Moldova - 3
6- Andorra - 0
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