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24.10.2019 - 15:02 |

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Animasyon türünde çekilen Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin yönetmen koltuğunda Chris Renaud, Yarrow Cheney yer alıyor. Peki Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin yönetmen koltuğunda hangi oyuncular yer alıyor?

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi konusu ve başrol oyuncuları

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi 2016 yılında vizyona girdi. Orjinal adı The Secret Life Of Pets olan Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Ellie Kemper, Jeny Slate, Albert Brooks, Hannibal Buress yer alıyor.

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI FİLMİ KONUSU

Manhattan şehrinde sahibi Katie ile güzel bir hayat yaşayan Max in hayatı anlatılmaktadır. Apartman dairesinde kalmaktan bir sıkıntısı olmayan Max, bir gün sahibinin eve yeni bir köpek getirmesiyle morali bozulur. Gözden düştüğünü hisseden Max yeni cinsiyle sıkı bir rekabete girecektir. Bu çekişme uzun sürmez çünkü Snowball isimli tavşan, evde yaşayan tüm hayvanlara büyük bir komplo planlamaktadır. Evlerini kaybetmek istemeyen hayvanlar iş birliği yapmak zorundadır.

Rezalet kamerada! Öğrencilerin gözü önünde...Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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