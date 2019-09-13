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13.09.2019 - 15:23 | | DHA

'Evleniyoruz' yazılı araçla geldiler, 1.7 milyon lirayı gasp ettiler

İstanbul Bayrampaşa'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.

'Evleniyoruz' yazılı araçla geldiler, 1.7 milyon lirayı gasp ettiler

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı.

Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "Evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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