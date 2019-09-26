MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEvlilik hazırlığındaki genç kızlara musallat oldu! Çeyizlerini...
26.09.2019 - 09:45 |

Evlilik hazırlığındaki genç kızlara musallat oldu! Çeyizlerini...

Konya'da, 7 apartmanın bodrum kat kapılarını kırarak, evlilik hazırlığı yapan genç kızların çeyizlerini çalıp, uyuşturucu alabilmek için satan Servet D. (20), gözaltına alındı.

Evlilik hazırlığındaki genç kızlara musallat oldu! Çeyizlerini...

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan 7 apartmanın bodrum katındaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, olayları 9 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Servet D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Evlilik hazırlığındaki genç kızlara musallat oldu Çeyizlerini...

Polis, Servet D.'yi Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'nde gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Servet D.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve çaldığı malzemeleri spotçulara satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Servet D.'nin ifadesini üzerine polis, 3 farklı spotçuya giderek çalıntı malzemelere el koydu. Servet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evlilik hazırlığındaki genç kızlara musallat oldu Çeyizlerini...

İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

Kağıthane'de domuz eti operasyonu

Kağıthane'de domuz eti operasyonu

İmzalar atıldı! Okul kantinlerinde yeni dönem

İmzalar atıldı! Okul kantinlerinde yeni dönem

Nesrin Cavadzade kimdir? Hangi dizi-filmlerde oynadı?

Nesrin Cavadzade kimdir? Hangi dizi-filmlerde oynadı?

Sıradaki Haber