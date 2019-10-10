Meclis'te EYT görüşülüyor mu? Ne zaman çıkacak? Son gelişmeler neler?

Yüz binlerce EYT'li hükümetten yıllardır adım bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar zaman zaman toplanıp seslerini duyururken yaklaşık iki hafta önce konuya dair gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT için görevlendirdi. Bu gelişme heyecan yaratırken EYT'liler de "EYT ne zaman çıkacak sorusunu sormaya başladı... İşte konuya dair gelişmeler...

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorulara karşılık “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” diye konuştu.