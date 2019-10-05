EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT yasası TBMM'de oylandı mı?

EYT konusunda yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile geçtiğimiz günler içerisinde görevlendirilen Sosyal Güvenlik uzmanları yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 yöntem belirledi. EYT konusunda belirlenen 3 yöntem geçtiğimiz günler içerisinde TBMM'ye sunuldu. TBMM, 1 Ekim itibariyle çalışmalarına başladı. Peki TBMM'de EYT yasası oylandı mı? EYT'ye dair son gelişmeler neler?

BİRİNCİ YÖNTEM

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İKİNCİ YÖNTEM

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.