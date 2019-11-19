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19.11.2019 - 10:23 |

EYT konusunda son karar nedir? Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili haberler

Emeklilikte Yaşa Takılanların sık sık araştırdığı EYT haberleri gündemden düşmüyor. Vatandaşınn yoğun ısrarı ardından, hükümet tarafından yapılan açıklamalar yoğun ilgiyle karşılanıyor. EYT konusunda son karar nedir? İşte Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili haberler...

EYT konusunda son karar nedir? Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili haberler

EYT haberlerini yakından takip edenler, EYT kararının netleştiğini fark etmeye başladı. Prim günü dolan vatndaşlar bir an önce emekli olmak için sabırsızlanıyor. Peki yeni yılda yaş şartı ortadan kalkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika haberler...

 EYT ÇIKACAK MI? İŞTE EYT HABERLERİ - AÇIKLAMALARI - SON GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda açıklama yaıtı. Eroğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak." diye konuştu.

Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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