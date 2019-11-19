EYT konusunda son karar nedir? Son dakika Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili haberler

EYT haberlerini yakından takip edenler, EYT kararının netleştiğini fark etmeye başladı. Prim günü dolan vatndaşlar bir an önce emekli olmak için sabırsızlanıyor. Peki yeni yılda yaş şartı ortadan kalkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika haberler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda açıklama yaıtı. Eroğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak." diye konuştu.