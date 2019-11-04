EYT ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu belli oldu

Gündemde uzun süredir yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından sonra EYT durumu netleşti. Pri günü dolan fakat yaş şartını bekleyen vatandaşlar, EYT'de son durum, EYT son dakika, EYT haberleri, EYT son gelişmeler, EYT ne oldu araştırmalarını yapıyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu haberimizde...

EYT NE OLDU?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.