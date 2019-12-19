EYT son dakika yeni açıklama - "500 bin yeni emekli..."

19 Aralık 2019 Perşembe günü için son dakika haberler gelmeye başladı. Gündemdeki konular merakla araştırılırken, EYT hakkında sorgulumalar ise hız kesmiyor. Emekli olmak için sabırsızlanan ve gün sayan vatandaşlar, EYT gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki EYT çıkacak mı? 2020 yılı için alınan kararlar arasında EYT var mı? EYT son dakika aramalarında en çok dikkat çeken açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması oldu. Peki EYT nedir? EYT'de bugün son durum nedir? EYT son dakika - EYT flaş haber, EYT haberleri...

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

"500 BİN YENİ EMEKLİ..."

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından düzenlenen 'Sosyal Güvenlikte Güncel Gelişmeler' panelinde konuşan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çiftçi, "Erken Yaşa Takılanların(EYT) talepleri kabul edildiğinde yıllık yaklaşık 500 bin yeni emekli ortaya çıkacak" dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans salonunda düzenlenen panele, akademik personel ile lisans ve lisansüstü eğitim öğrencileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Ramazan Tiyek yaptı. Panelin oturum başkanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi İskender Gümüş, son 20 yılda sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformlara vurgu yaparak, panelde emeklilik politikalarını ve son dönemde sıkça tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar konusunu inceleyeceklerini söyledi.

İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, 'Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Emeklilik Politikaları' başlıklı sunumunda, Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar emeklilik uygulamaları ile bilgi verdi. 1990'lı yıllarda yapılan emeklilik reformunun sosyal güvenlik sisteminde büyük açıklara yol açtığını belirten Özdamar, EYT taleplerinin faturasının çok ağır olacağı ve gençlerin omuzunda ağır bir yük oluşturacağını vurguladı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çiftçi ise 'EYT Tartışması: Emekliliğin İflasına Yakınsamak mı Iraksamak mı?' başlıklı sunumunda yıllar itibariyle sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesinin bozulduğunu, emekli sayısının arttığını belirterek genel bütçeden sosyal güvenlik sistemindeki açığı kapatmak için önemli bir payın aktarıldığını vurguladı. Çiftçi, "EYT'lilerin talepleri kabul edildiğinde yıllık yaklaşık 500 bin yeni emekli ortaya çıkacak. Bu da sosyal güvenlik sistemine büyük bir yük getirecek" dedi.